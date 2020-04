Höhere Limits bei Girokarten : Verbraucher können ab sofort bis zu 50 Euro kontaktlos bezahlen

Berlin Ab sofort wird für das kontaktlose Zahlen mit der Girokarte ein höheres Limit eingeführt. Statt bis zu 25 Euro können Verbraucher künftig pro Einkauf bis zu 50 Euro bezahlen, ohne dafür ihre Pin eingeben zu müssen.

Das teilte die Deutsche Kreditwirtschaft am Mittwoch in Berlin mit. Die Banken und Sparkassen wollen damit das berührungslose Bezahlen als hygienische Bezahlmethode in der Corona-Krise unterstützen.