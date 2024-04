Häusermarkt “Die Mieten werden weiter steigen“

Die Frage, ob die Phase sinkender Preise am Immobilienmarkt in Deutschland gegenwärtig dem Ende entgegengeht, spaltet die Expertenschar. Von Bodenbildung sprachen die ersten schon im vergangenen Jahr, doch dann wurden Häuser und Wohnungen noch einmal billiger, von regionalen Entwicklungen und denen in den Großstädten mal abgesehen. Jetzt reden wieder manche von Bodenbildung. Was festzuhalten bleibt: „Der Preisrückgang hat sich verlangsamt, und im Neubau steigen die Preise teilweise schon wieder“, sagt Reiner Braun, Vorstandsvorsitzender des Forschungsinstituts Empirica aus Berlin. Seiner Einschätzung nach könnten die Preise zwar insgesamt noch einmal um fünf Prozent zurückgehen, aber dann dürfte die Talfahrt ein Ende haben. Dass es bei den Neubauten schon wieder aufwärtsgeht, liegt auch daran, dass es weniger neue Wohnungen gibt als früher. Der Mangel führt aus Sicht von Braun und anderen Fachleuten zwangsläufig dazu, dass die Preise nicht mehr deutlich sinken werden.