Corona-Regeln missachtet : Mavericks-Star Porzingis muss 50.000 Dollar zahlen

Los Angeles Kristaps Porzingis von den Dallas Mavericks wird von der NBA zur Kasse gebeten. Der 25-jährige Lette hatte die Corona-Regeln der Liga missachtet.

Wegen eines Verstoßes gegen das Coronaprotokoll der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA muss Kristaps Porzingis von den Dallas Mavericks eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Dollar (40.840 Euro) zahlen. "Porzingis hat gegen die Regel verstoßen, als er am 23. Mai einen Club besuchte", hieß es in einem NBA-Statement.