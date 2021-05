Gute Nachricht für Schwalmtal : Höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Schwalmtal Im Mai lagen die Gewerbesteuereinnahmen in Schwalmtal über der Prognose. Warum Kämmerin Marietta Kaikos trotzdem vor Euphorie warnt.

„Die geplanten Gewerbesteuererträge in Höhe von 5,6 Millionen Euro sind bereits um rund 1,2 Millionen Euro überschritten“, teilte Kämmerin Marietta Kaikos mit. Dies sei aber kein Grund in Freude auszubrechen, warnte sie. Im März 2020 habe es eine ähnliche Situation gegeben: Die Gewerbesteuererträge lagen bei 6,2 Millionen Euro, sanken bis zur Jahresmitte um eine Million Euro und stiegen zum Jahresende erneut an. Die Gewerbesteuer sei unberechenbar, betonte Kaikos: Bis zum letzten Tag im Jahr könne sich viel ändern. „Das ist kein Polster, auf dem wir uns ausruhen sollten.“ Bisher gebe es keine Planabweichungen zum erst seit wenigen Wochen rechtskräftigen Etat. Viele Ermächtigungen seien noch nicht verwendet worden.