Kooperation in Hückelhoven : Anmeldung für Ferienspiele beginnt heute

Kooperation in Hückelhoven

Ein Graffiti-Projekt wird in Hückelhoven während der ersten Sommerferienwoche angeboten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Für die Sommerferien organisieren mehrere Träger der Kinder- und Jugendarbeit aus dem Stadtgebiet Hückelhoven in Zusammenarbeit mit der Stadt wieder ein Ferienspielprogramm. Die Anmeldefrist beginnt heute, Mittwoch, 26. Mai 2021.

So gibt es beispielsweise während der ersten Ferienwoche ein Graffiti-Projekt, auch der FC Borussia Hückelhoven bietet einen Kurs an. Für alle Angebote gilt, dass eine Teilnahmegebühr von 25 Euro pro Person und Woche bei der Anmeldung zu bezahlen ist. Die Aufnahme erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen, die Kinder erhalten täglich einen Imbiss und werden mit Getränken versorgt. Zudem besteht eine Unfallversicherung für alle Teilnehmer seitens des Trägers.