Kostenpflichtiger Inhalt: Gastbeitrag von Christine Lagarde : „Die Staaten müssen einander unterstützen“

Christine Lagarde (64) ist seit 2019 als erste Frau Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Foto: dpa/Boris Roessler

Frankfurt Die Europäische Zentralbank will in der Corona-Krise Unternehmen und Familien wirksam unterstützen, um das Geldsystem stabil zu halten. Dafür verspricht EZB-Chefin Christine Lagarde den Banken Kredite in Billionenhöhe. Ein Gastbeitrag.