Remscheiderin verurteilt : 1440 Euro für Beleidigung – Opfer leidet noch immer

Wegen Volksverhetzung und Beleidigung war die Angeklagte vom Amtsgericht zu 1440 Euro Geldstrafe verurteilt worden und in Berufung gegangen. Nicht nur, weil sie nicht genug Geld habe, um das bezahlen zu können. Sondern auch, weil sie das, was ihr von der Anklage vorgeworfen wird, nicht gesagt haben will. Vor allem ein Satz war bei den Beteiligten offenkundig hängengeblieben: Hitler habe die Juden vergast und er hätte gleich noch die Türken vergasen sollen. Hinzu sei noch „Türkenhure“ gekommen und der Hinweis darauf, dass junge Türkinnen zwangsverheiratet und früh geschwängert werden würden.

Verhandlung am Landgericht Wuppertal : Opfer muss erneut in stationäre Behandlung

Begegnet waren sich die Angeklagte und die beiden Frauen zur Mittagszeit im Allee Center, dort hatte die mittlerweile 70-Jährige an einem der Tische gesessen. Im Vorübergehen soll sie die Türkin und ihre Betreuerin beleidigt haben – die sollen sich dann zu ihr umgedreht haben, um die Frau zur Rede zu stellen. Die Polizei wurde hinzugerufen und bis zu deren Eintreffen soll die Betreuerin die Angeklagte an deren Tasche festgehalten haben.

„Viele erwachsene Menschen haben zugeschaut und ein paar Kinder haben versucht, uns zu helfen – so leben wir heute“, schilderte die Sozialpädagogin ihr Entsetzen. Sie habe ihre psychisch kranke Klientin dazu ermuntert, sich derartige Beleidigungen nicht gefallen zu lassen. Es sei schockierend, was hier mittlerweile so los sei. „Wir leben in einem Rechtsstaat und niemand hat das Recht, andere derart zu beleidigen“, so die Zeugin. Entsetzt sei sie auch gewesen, weil etliche Passanten die Geschehnisse mit ihrem Handy gefilmt hätten. Ihre Klientin leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung und habe das Gefühl, von dieser Gesellschaft nicht akzeptiert zu werden. Es habe schon zuvor immer wieder Anfeindungen gegeben.