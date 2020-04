Diesel und Benzin : Sprit für Autofahrer so billig wie zuletzt 2009

Eine Anzeigetafel informiert über die niedrigen Kraftstoffpreise an einer Tankstelle in Schwerin (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

München Wenigstens darüber dürfen Verbraucher sich aktuell ein bißchen freuen: Die Preise für Benzin und Diesel sind auf langjährige Tiefststände gefallen.

Mit Tagesdurchschnittswerten von 1,181 Euro pro Liter E10 und 1,096 Euro für Diesel war Tanken am Dienstag erneut billiger als in der Vorwoche, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Es war bereits der achte Wochenrückgang in Folge. Diesel war zuletzt im September 2016 so billig wie derzeit. Bei Benzin muss man sogar bis Anfang 2009 zurückgehen, um niedrigere Preise zu finden. Damals wurde allerdings noch nicht der Preis für E10, sondern für klassisches Superbenzin ermittelt.