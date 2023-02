Birnbaum warnt vor nächstem Winter Eon-Chef: Private sparen zu wenig Gas

Der Chef des Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum, warnt vor Sorglosigkeit in der Energiekrise. Insbesondere würden die privaten Verbraucher zu wenig sparen. „Für den Winter 2023/24 können wir keine Entwarnung geben“, sagte Birnbaum am Dienstag vor Journalisten. Die Industrie habe in den vergangenen Monaten zwar rund 20 Prozent eingespart, was auch das Ziel der Politik ist. „Die privaten Haushalte haben bislang aber nur rund zehn Prozent eingespart. Das ist zu wenig“, so Birnbaum weiter. Er mahnte: „Wir können nicht darauf bauen, dass uns wieder einer warmer Winter helfen wird.“