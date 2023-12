Zwischenbilanz der Weihnachtsmärkte in NRW „Lieber den zweiten Glühwein kaufen statt einer Mütze“

Mittagszeit auf dem Weihnachtsmarkt. Während Glühweinstände und Bratwurstbuden schon gut besucht sind, sitzt Carlotta Bergs noch alleine an ihrem Stand am Kö-Bogen II in Düsseldorf, nahe des Gustav-Gründgens-Platzes. Die Mützen und Schals, die sie anbietet, finden noch nicht denselben Absatz wie die Leckereien nebenan. „Insgesamt läuft das Geschäft okay bisher“, sagt sie. Die meisten Besucher kämen später am Tag, der Nachmittag und Abend seien besser besucht. „Und der Standort ist entscheidend bei einem Weihnachtsmarkt“, so Bergs. „In diesem Jahr haben wir hier viel weniger Laufkundschaft. An unserem zweiten Standort an der Kö läuft es besser.“