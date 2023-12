Reisegeschäft Tui warnt vor Aufschlägen für Spätbucher

(rky) Deutschlands führender Tourismuskonzern Tui meldet im Heimatmarkt 25 Prozent mehr Buchungen für den kommenden Sommer als zum Vorjahreszeitpunkt. „Wir haben einen fulminanten Start nach Mallorca“, sagte Stefan Baumert, Chef von Tui Deutschland. In die Türkei würden 2024 voraussichtlich erstmals mehr als eine Million Gäste mit dem Unternehmen reisen. Nach Griechenland seien diesen Sommer so viele Bürger geflogen wie nie – „diesen Rekord wollen wir nächsten Sommer toppen“, so Baumert.