Neue Gesetze und Regelungen Windkraft, Corona-Regeln, Bier-Preise – das ändert sich im Februar

Das Wind-an-Land-Gesetz tritt am 1. Februar in Kraft, mit dem die Ampel-Koalition gesetzlich verpflichtende Flächenziele für Windkraft an Land vorgibt. Bis 2027 sollen 1,4 Prozent, bis 2032 dann zwei Prozent der Bundesfläche für Windräder verfügbar sein. Diese Ziele werden bisher in den meisten Ländern bei Weitem nicht erreicht – die Spanne liegt in den Flächenländern zwischen rund zwei Prozent in Schleswig-Holstein und 0,2 Prozent in Baden-Württemberg.