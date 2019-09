Vermögensreport der Allianz : Die reichsten Bürger leben in der Schweiz

Frankfurt Laut Allianz-Report sind die Vermögen weltweit leicht gesunken.

(dpa) Vorläufiges Ende eines Booms: Erstmals seit der Finanzkrise 2008 ist das Vermögen der Menschen weltweit nach Berechnungen des Versicherungskonzerns Allianz gesunken. Das Bruttogeldvermögen der privaten Haushalte verringerte sich vor allem wegen des Kurseinbruchs an den Börsen um 0,1 Prozent auf 172,5 Billionen Euro, wie aus dem am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten „Global Wealth Report 2019“ hervorgeht. In Deutschland gab es gegen den Trend einen Anstieg um 2,2 Prozent auf 6,2 Billionen Euro. Die Menschen sparten so viel wie in kaum einem anderen Land. Dadurch wurden die Verluste an den Aktienmärkten mehr als wett gemacht. „Die Deutschen sparen mit Macht gegen die Dürre bei Zinsen und Kapitalerträgen an“, sagte Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise.