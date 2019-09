Kostenpflichtiger Inhalt: Duisburger Familienkonzern : Haniels erste Chefkontrolleurin

Doreen Nowotne hat in Deutschland unter anderem für das deutschen Private Equity-Team der Schweizer Bank UBS und für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen gearbeitet. Foto: Brenntag

Duisburg Die Duisburger Familiengruppe wird in Sachen Strategie und Renditeanforderungen neu aufgestellt. Ein Drittel der derzeit 180 Stellen in der Holding fällt weg. Doreen Nowotne rückt an die Aufsichtsratsspitze.