AOK-Fehlzeitenreport : Home Office schlägt auf die Psyche

Eine Frau arbeitet im Wohnzimmer an einem Laptop. Foto: dpa/Daniel Naupold

Berlin Die Krankenkasse AOK hat sich in ihrem Fehlzeiten-Report den Unterschieden zwischen Heim- und Büroarbeit gewidmet. Das Fazit: Flexibleres Arbeiten zuhause hat seine Vorteile, birgt aber auch Gefahren.

Wer statt im Unternehmen im Home Office arbeitet, ist mit seiner Tätigkeit zufriedener. Er leidet aber auch unter stärkeren psychischen Belastungen. Das ist das Ergebnis des neuen Fehlzeiten-Reports der Krankenkasse AOK, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Bei der repräsentativen Befragung unter rund 2000 Beschäftigten gaben knapp 40 Prozent an, teilweise oder ausschließlich zu Hause zu arbeiten. Die „Tele-Arbeitenden“, die überwiegend zuhause tätig sind, betonten, sie seien dort konzentrierter (73,9 Prozent) und könnten mehr Arbeit bewältigen (67,3 Prozent). Allerdings hat die Flexibilität auch ihre Nachteile. Ein Drittel der „Tele-Arbeitenden“ gab an, in den vier Wochen vor der Befragung häufig Aufgaben auf den Abend oder das Wochenende gelegt zu haben. Bei den nur im Unternehmen tätigen Mitarbeitern waren es lediglich 3,1 Prozent. „Die Entgrenzung im Home Office kann zu Problemen führen“, sagte Studien-Mitherausgeber Helmut Schröder vom Wissenschaftlichen Insitut der AOK. „Die Mail um 24 Uhr ist möglicherweise keine Ausnahme mehr.“