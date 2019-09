Fans reagieren enttäuscht : Kultquark Frufoo kommt zurück – aber nicht so, wie alle gedacht haben

Düsseldorf Die Nachricht, dass der 90er-Kultquark Frufoo zurück in die Supermarktregale kommen soll, hat bei vielen Kindheitserinnerung geweckt. Nun steht fest, wann es losgehen soll – und dass es einige drastische Änderungen geben wird.

Ein runder Becher, in der Mitte ein galaktisches Spielzeug – für Kinder war Frufoo in den 90er Jahren der Renner. Die Ankündigung, dass der Kultquark im nach 15 Jahren zurück in den Handel kommt, sorgte dementsprechend im Netz für Aufsehen. Nun hat Hersteller Onken weitere Details bekanntgegeben – und die sorgen nicht überall für Begeisterung. Denn: Es wird weder den runden Becher noch das Spielzeug geben.

„Denn in 15 Jahren hat sich eine Menge verändert. So auch die Bedürfnisse der Konsumenten und die Anforderungen an ein nachhaltiges Produkt“, heißt es in der Ankündigung auf der offiziellen Facebookseite. Stattdessen werde es eine „verbesserte und cleane Rezeptur ohne Farb- und Konservierungsstoffe“ geben. „Nicht mehr in Form eines Ufos mit den kleinen Plastikfiguren an Board, sondern unserer Umwelt zu Liebe im nachhaltigen Becher mit von Kindern für Kinder entwickelten Bastelvorlagen zum Ausschneiden, Basteln, Spielen und Sammeln.“