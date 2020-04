Corona-Risiko beim Urlaubsflug : Airlines fordern Maskenpflicht

Die Flug- und Passagierzahlen der NRW-Airports gehen in der Krise weiter zurück.Die Branche hofft auf eine Neustart im Spätsommer oder Herbst. Es soll aber keine Pflicht für freizulassende Sitze in Flugzeugen geben.

Wie katastrophal es der Flugbranche geht, bestätigen die Zahlen von März und erst recht die aktuellen Flugpläne. Im März ging an allen deutschen Airports die Zahl der Passagiere um 63 Prozent auf etwa 7,1 Millionen An- und Abreisende zurück, wie der Airport-Verband ADV. Die Zahl der Flüge ist „nur“ um 44 Prozent gesunken. Am Freitag dieser Woche sind in Düsseldorf nur zwölf Abflüge eingeplant, am Samstag sechs. Vor einem Jahr waren es durchschnittlich pro Tag rund 600 Flugbewegungen pro Tag gewesen. Die einzige Airline, die regelmäßig von Düsseldorf mehr als ein Ziel ansteuert, ist die Lufthansa-Tochter Eurowings, die mehrfach pro Woche oder täglich Hamburg, Berlin, London, Wien, Zürich und einige andere Städte in Europa anfliegt. In Köln-Bonn starten am Tag nur drei bis fünf Jets, fast alle von Eurowings.