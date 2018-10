Altersrenten stiegen seit 2007 um 22 Prozent

Ein älterer Mann mit Rollator in Niedersachsen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Berlin Unserer Redaktion liegen neue exklusive Daten der Rentenversicherung vor. Nimmt man demnach alle Rentenarten zusammen, lag das Plus bei der durchschnittlichen Gesamtrente sogar bei 28 Prozent. Die Zunahme der Zahl der Rentner war dagegen deutlich geringer.

Die Altersrenten in Deutschland sind in den zehn Jahren zwischen 2007 und 2017 um 22 Prozent gestiegen. Lagen sie 2007 im Durchschnitt bei 718 Euro im Monat, erhöhte sich die Durchschnittsrente bis 2017 auf 875,68 Euro, wie aus aktuellen Daten der Deutsche Rentenversicherung hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegen. Noch deutlicher nahm die durchschnittliche Gesamtrente aus Versicherten- und/oder Hinterbliebenenrente aller Bezieher von verschiedenen Rentenarten zu: Sie stieg um 28 Prozent von 845 Euro im Jahr 2007 auf 1078 Euro im Jahr 2017. „Neben den relativ hohen Rentenanpassungen in den letzten Jahren zeigt hier auch die 2014 eingeführte Mütterrente ihre Wirkung“, erklärte ein Sprecher der Rentenversicherung.