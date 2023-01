Play-off-Wahnsinn in der NFL Jaguars siegen nach historischer Aufholjagd

Mit einem der größten Playoff-Comebacks in der Geschichte der NFL haben sich die Jacksonville Jaguars gegen die Los Angeles Chargers durchgesetzt. Nach einem 0:27-Rückstand spät in der ersten Halbzeit drehte der Außenseiter am Samstagabend (Ortszeit) das American-Football-Duell mit den Chargers noch und gewann am Ende 31:30. Nach Angaben von US-Medien gab es in der Geschichte der NFL-Playoffs erst zwei Spiele mit einem größeren noch aufgeholten Rückstand. Die Entscheidung brachte ein Field Goal bei auslaufender Uhr.