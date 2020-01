„Du wirst immer geliebt werden“ : Nowitzki reagiert mit bewegenden Worten auf Bryants Tod

Melbourne Dirk Nowitzki hat mit bewegenden und sehr persönlichen Worten auf den Tod von Kobe Bryant reagiert. Die verunglückte Basketball-Legende wollte Nowitzki einst zu den Los Angeles Lakers locken. Doch beide blieben ihren Teams bis zum Karriereende treu.

Weiter schrieb Nowitzki über den am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz verstorbenen Bryant: "Du wirst immer vermisst werden. Du wirst immer in Erinnerung bleiben. Du wirst immer geliebt werden. Ruhe in Frieden mit Deinem Engel Gigi." Der Würzburger schloss die Nachricht mit seinem Beileid für Bryants Frau Vanessa, ihre Töchter und all die Hinterbliebenen der Opfer. An das Ende seiner Zeilen setzte Nowitzki ein gebrochenes Herz.