NBA : Schröder und OKC überwinden Zwischentief

Oklahoma Dennis Schröder und Oklahoma City Thunder haben in der NBA ihr kleines Zwischentief überwunden. Daniel Theis und die Boston Celtics kassierten derweil die dritte Niederlage in Serie.

Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt zwei Niederlagen das Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers gewonnen. Der 26 Jahre alte Nationalspieler steuerte 15 Punkte zum 119:106-Erfolg seines Teams bei. 24 Stunden zuvor hatte Schröder bei der 108:115-Niederlage gegen die Miami Heat nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler noch einen Zahn verloren .

Die bereits dritte Niederlage nacheinander kassierten Daniel Theis und die Boston Celtics - trotz eines Klubrekords von Marcus Smart, der von 22 Drei-Punkte-Würfen elf traf. Beim 119:123 gegen die Phoenix Suns, für die Devon Booker 39 Punkte erzielte, kam Theis in 29 Minuten auf zwölf Punkte. Boston musste auf seine angeschlagenen Topscorer Kemba Walker und Jaylen Brown verzichten.

Die Milwaukee Bucks verbesserten durch ein 117:97 ihre Bilanz auf 38:6 Siege - Bestwert in der NBA. Giannis Antetokounmpo kam auf 29 Punkte. Die Los Angeles Clippers, die im fünften Spiel nacheinander auf den verletzten Paul George verzichten mussten, begannen eine Serie von sechs Auswärtsspielen mit einem 133:130 bei den New Orleans Pelicans. Für Kawhi Leonhard (39 Punkte) war es das fünfte Spiel in Serie mit mindestens 30 Punkten.