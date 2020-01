Fahrer wegen Trunkenheit angeklagt : NBA-Profi bangt nach Autounfall um Fortsetzung seiner Karriere

Los Angeles NBA-Profi Chandler Parsons bangt nach einem Autounfall mit einem angeblich betrunkenen Fahrer um die Fortsetzung seiner Basketball-Karriere.

Die Anwälte des 31-Jährigen, der von 2014 bis 2016 mit Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks gespielt hatte, teilten am Montag mit, dass Parsons bei dem Unfall am vergangenen Mittwoch "mehrere schwere und dauerhafte Verletzungen" davongetragen habe.

Wie Parsons' Anwälte mitteilten, sei der mutmaßliche Unfallverursacher festgenommen und wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt worden. "Er gab zu, getrunken zu haben, hatte Alkohol im Auto dabei und wurde ohnmächtig, nachdem er an einem Mittwoch um 14.00 Uhr an einer stark befahrenen Kreuzung einen Unfall mit drei Fahrzeugen verursacht hatte, wobei er Herrn Parsons schwer verletzt und möglicherweise dessen Karriere als Profisportler beendet hat", hieß es in dem Statement weiter.