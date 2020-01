Bei 108:115 gegen Miami Heat : NBA-Profi Schröder verliert gleich zweimal - Spiel und Zahn

Oklahoma Für Basketball-Star Dennis Schröder tat die Niederlage mit den Oklahoma City Thunder in der NBA gleich doppelt weh: Erst verlor er seinen Zahn und dann das Spiel.

Der deutsche Nationalspieler verlor am Freitag (Ortszeit) nicht nur die Partie mit 108:115 gegen die Miami Heat, sondern nach einem Zusammenprall im zweiten Viertel mit Miamis Duncan Robinson auch noch einen Zahn. Schröder reagierte blitzschnell, sammelte den verloren Zahn vom Hallenboden auf, steckte ihn in seine Socke und spielte weiter. 18 Punkte des 26-Jährigen reichten am Ende aber nicht zum Sieg.