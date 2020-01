Basketball in der NBA : Dennis Schröder führt Thunder zum dritten Sieg in Folge

Orlando Es läuft bei Dennis Schröder und den Oklahoma City Thunder in der NBA: Der deutsche Nationalspieler hat OKC mit einer starken Leistung zum dritten Sieg in Serie geführt. Auch zwei andere Deutsche durften Siege feiern.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum dritten Erfolg nacheinander geführt. Mit 31 Punkten und neun Assists war der 26-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) beim 120:114-Sieg bei den Orlando Magic der Mann des Abends. „Ich war aggressiv, habe mit Selbstvertrauen geworfen und die Würfe gingen rein“, sagte Schröder, der von der Bank kam und 13 seiner 18 Würfe verwandelte. In der Tabelle liegt OKC auf dem siebten Platz in der Western Conference.