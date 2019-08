Trotz 6:0-Auftakt : Krise von Kerber geht auch ohne Trainer weiter

Toronto Die sportliche Krise von Angelique Kerber hat sich auch ohne Trainer fortgesetzt. Im kanadischen Toronto misslang der erhoffte Neuanfang. Dabei hatte alles so gut angefangen.

Einen Monat nach dem Zweitrunden-Aus in Wimbledon war diese noch nicht zurück. Dabei hatte mit dem 6:0 im ersten Satz gegen die Weltranglisten-40. Kassatkina alles hoffnungsvoll angefangen. Doch insgesamt 45 Fehler bei 24 direkten Gewinnpunkten waren zu viel und führten zur vierten Niederlage im achten Vergleich mit der Russin. „Auch nach dem 0:6 habe ich an mich geglaubt und mir gesagt, ich kann das Match drehen“, sagte Kassatkina. „Das war der Schlüssel und das war, was mir mein Trainer gesagt hat.“

Vorerst noch als Solistin ohne Trainer geht es für Kerber in der kommenden Woche in Cincinnati weiter. „Ich will die Zeit nutzen, wirklich bewusst zu überlegen, was an meine Seite passt“, hatte Kerber vor dem mit rund 2,8 Millionen Dollar dotierten Turnier in Toronto gesagt: „Ich werde den Fokus darauf legen, dass ich wieder fit werde, das ist das A und O. Wenn ich fit bin, weiß ich auch, was auf dem Platz zu tun ist.“