Masters in Montreal : Struff nach souveränem Sieg über Tsonga in Runde zwei

Montréal Für den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga war in Montreal etwas überraschend gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff bereits Endstation. Auf den Warsteiner Struff wartet nun ein Spieler, der diese Saison bereits ein Turnier gewinnen konnte.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat zum Start des ATP-Masters in Montreal überzeugt. Der 29-Jährige aus Warstein bezwang zum Auftakt des Hartplatzturniers den früheren Australian-Open-Finalisten Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) in nur 68 Minuten souverän mit 6:2, 6:2. Struffs Gegner in der zweiten Runde ist Hamburg-Sieger Nikolos Basilaschwili (Georgien/Nr. 13).

Im fünften Aufeinandertreffen mit dem Franzosen war es der zweite Sieg für Struff, der sich damit für seinen schwachen Start in die Hartplatzsaison rehabilitierte. In der Vorwoche war er beim Turnier in Washington in seiner Auftaktpartie am Australier Jordan Thompson gescheitert.