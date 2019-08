Finalsieg gegen Medwedew : Kyrgios triumphiert in Washington

Washington Tennis-Bad-Boy Nick Kyrgios hat das ATP-Turnier in Washington gewonnen. Der Australier setzte sich im Finale gegen den Russen Daniil Medwedew 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) durch.

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat sich mit dem Sieg beim Turnier in Washington seinen sechsten Titel auf der ATP-Tour gesichert. Der 24-Jährige bezwang im Endspiel den Russen Daniil Medwedew in einem engen Match 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). In den vergangenen beiden Jahren hatte der Hamburger Alexander Zverev in Washington triumphiert, in diesem Jahr war Zverev bei dem mit gut zwei Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in der US-Hauptstadt nicht dabei.