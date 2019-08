ATP-Turnier : Gojowczyk erreicht Halbfinale in Washington

Gojowczyk erreicht Halbfinale in Washington

Washington Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine gute Form beim ATP-Turnier in Washington erneut bestätigt und das Halbfinale erreicht. Der 30-Jährige setzte gegen Kyle Edmund (Großbritannien) mit 6:3, 4:6, 6:3 durch.

Im Halbfinale trifft Gojowczyk auf den ehemaligen Weltranglistendritten Marin Cilic (Kroatien/Nr. 6)) oder den an Nummer drei gesetzten Russen Daniil Medwedew.

Für den Weltranglisten-122. Gojowczyk, der 2017 in Metz seinen bisher einzigen Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert hatte, war es in Washington der dritte Sieg gegen einen gesetzten Spieler nacheinander.

Vor Edmund hatte der als Lucky Loser in das mit gut zwei Millionen Dollar dotierte Hartplatzturnier gestartete Gojowczyk Milos Raonic (Kanada/Nr. 8) und Australiens Top-Talent und Vorjahresfinalist Alex De Minaur (Nr. 12) bezwungen. Für Gojowczyk ist es der erste Einzug in ein Halbfinale bei einem ATP-500-Turnier, er wird wieder in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren.