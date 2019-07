Tennis : Kohlschreiber und Bachinger verlieren in Kitzbühel

Kohlschreiber und Bachinger verlieren in Kitzbühel

Kitzbühel Philipp Kohlschreiber ist beim Tennis-Turnier in Kitzbühel ausgeschieden. Für ihn gibt es trotzdem Grund zur Freude.

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in seiner Wahlheimat Kitzbühel im Achtelfinale ausgeschieden. Der 35-jährige Augsburger unterlag dem Spanier Pablo Andujar in 1:36 Stunden 4:6, 4:6 und musste damit seine Titelhoffnungen begraben. Kohlschreiber hatte das Sandplatz-Turnier in Österreich 2015 und 2017 gewonnen.