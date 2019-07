Tennis : Gojowczyk in Washington in Runde zwei

Peter Gojowczyk. Foto: dpa/Bradley Collyer

Köln Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Washington die zweite Runde erreicht. Nicht so gut lief es dagegen für Andrea Petkovic beim WTA-Turnier in San Jose.

Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Washington in die zweite Runde eingezogen. Der Münchner setzte sich in seiner Auftaktpartie gegen den Russen Andrej Rublew, der am Sonntag das Finale am Hamburger Rothenbaum verloren hatte, nach 2:27 Stunden mit 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:2) durch. Beim mit knapp zwei Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier trifft Gojowczyk nun auf den Australier Alex De Minaur. Minaur hatte vergangene Woche in Atlanta/Georgia sein zweites ATP-Turnier gewonnen.

Beim Hartplatzturnier in Los Cabos/Mexiko sind Cedric-Marcel Stebe (Mühlacker) und Dominik Köpfer (Furtwangen) hingegen ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Stebe, Überraschungsfinalist von Gstaad, unterlag dem Qualifikanten Kwon Soonwoo (Südkorea) deutlich 2:6, 1:6. Köpfer musste sich dem US-Amerikaner Taylor Fritz 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat derweil beim WTA-Turnier in San Jose/Kalifornien eine deutliche Auftaktniederlage kassiert. Die 31-Jährige unterlag der US-Amerikanerin Madison Brengle nach nur 72 Minuten 0:6, 3:6. Petkovic war die einzige deutsche Spielerin beim mit knapp 880.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier.

(sid/old)