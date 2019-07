Nach langer Verletzungspause : Stebe überraschend im Halbfinale von Gstaad

Gstaad Erst im April war Cedrik-Marcel Stebe nach mehreren Verletzungen auf die ATP-Tour zurück gekehrt. Nun kann er in Gstaad ins Finale einziehen.

Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe ist nach zahlreichen Verletzungen beim ATP-Turnier in Gstaad so erfolgreich wie nie. Der 28-Jährige aus Vaihingen gewann am Samstag sein vertagtes Viertelfinale gegen den Italiener Thomas Fabbiano 6:4, 2:6, 6:4 und zog erstmals in ein ATP-Halbfinale ein. Dort trifft Stebe noch an diesem Samstag auf den Portugiesen Joao Sousa. Sein Viertelfinale bei der mit 586.140 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung war am Freitag wegen Regens vertagt worden.