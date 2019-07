„Niemand wurde gefeuert“ : Trainer Rainer Schüttler spricht über Trennung von Angelique Kerber

Köln Angelique Kerber hatte sich nach dem frühen Wimbledon-Aus von Trainer Rainer Schüttler getrennt. Nun hat sich der ehemalige Weltklassespieler zu den Gründen der Trennung geäußert.

Nach Wimbledon habe man sich zusammengesetzt "und in einem offenen und sachlichen Gespräch beschlossen, dass jeder von uns beiden einen anderen Weg gehen möchte". Auch Kerber hatte in ihrer Mitteilung am Freitagabend betont, dass Schüttler für sie ein Freund geworden sei.