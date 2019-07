Höchste Preisgeld der Grand-Slam-Geschichte : US-Open-Sieger kassiert mehr als drei Millionen Euro

New York Bei den US Open wird 2019 erneut ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Die Sieger erwarten mehr als drei Millionen Euro.

Bei den US Open in New York (26. August bis 8. September) wird in diesem Jahr das höchste Preisgeld der Grand-Slam-Geschichte ausgeschüttet. Die Organisatoren teilten am Donnerstag mit, dass das letzte Tennis-Major des Jahres erstmals mit mehr als 57 Millionen Dollar (rund 50,5 Millionen Euro) dotiert sein wird.