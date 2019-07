Tennisturnier in Newport : Mischa Zverev bei Turnier im Achtelfinale

Tennisturnier in Newport

Newport Tennisprofi Mischa Zverev hat den zweiten Sieg dieser Saison gefeiert und in Newport das Achtelfinale erreicht. Dort trifft der ältere Bruder von Alexander Zverev auf den Argentinier Guido Andreozzi.

Mischa Zverev hat erstmals seit vier Monaten wieder die erste Runde bei einem ATP-Tennis-Turnier überstanden. Der 31-Jährige besiegte beim Rasenturnier in Newport (USA) am Dienstag (Ortszeit) den US-Amerikaner Tim Smyczek mit 6:3 und 7:6 (7:4). Im Achtelfinale des mit 652 245 US-Dollar dotierten Turniers trifft der Hamburger nun am Mittwoch auf den Argentinier Guido Andreozzi.