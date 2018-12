Ausgezeichnet: Angelique Kerber ist Deutschlands Sportlerin des Jahres

Baden-Baden Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist in Baden-Baden als Deutschlands Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Bei den Männern wurde Ironman-Sieger Patrick Lange geehrt. Die Eishockey-Nationalmannschaft ist die Mannschaft des Jahres.

"Das zeigt die Wertschätzung unserer Leistung. Es setzt dem Ganzen die Krone auf", sagte Kapitän Christian Ehrhoff, der seine Karriere nach dem Silber-Coup von Pyeongchang beendet hatte. Ironman-Weltmeister Lange freute sich über "die höchste nationale Auszeichnung" am Ende eines Jahres, in dem Kerber mit dem Sieg in Wimbledon ihren "Tennis-Traum wahr gemacht" hatte.