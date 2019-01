WTA-Turnier: Angelique Kerber im Viertelfinale von Sydney

Sydney Nach anfänglichen Problemen ist Angelique Kerber mit einem Sieg in ihr erstes Einzelturnier des Jahres gestartet. Coach Rainer Schüttler bekam dabei einiges zu sehen.

Coach Rainer Schüttler hatte in den 105 Minuten genug gesehen: Angelique Kerber schwächelte, bewies Kampfgeist und siegte am Ende doch. Beim Start in ihre Mission Titelverteidigung in Sydney offenbarte die Wimbledonsiegerin zunächst spielerische Mängel, zog aber am Ende mit einem 7:6 (7:3), 6:2 gegen die Italienerin Camila Giorgi sicher ins Viertelfinale der Australian-Open-Generalprobe ein.