ATP-Turnier in Newport : Mischa Zverev erstmals seit einem Jahr wieder in einem Viertelfinale

Newport Tennisspieler Mischa Zverev hat erstmals seit rund einem Jahr wieder ein Viertelfinale auf der ATP-Tour erreicht. Der 31-Jährige bezwang im Achtelfinale des Rasenturniers in Newport/Rhode Island den Argentinier Guido Andreozzi 6:4, 6:4.

Zverev feierte damit seinen dritten Sieg auf der Tour überhaupt in diesem Jahr. In der Runde der letzten Acht, in der der Hamburger zuletzt im Juli vergangenen Jahres in Atlanta/USA gestanden hatte, trifft er auf den Spanier Marcel Granollers.