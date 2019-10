ATP-Turnier : Zverev in Peking im Halbfinale

Peking Alexander Zverev steht beim Hartplatz-Turnier in Peking im Halbfinale. Der Weltranglisten-Sechste setzte sich gegen Sam Querrey in 72 Minuten durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft der 22-Jährige nun auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) hat beim ATP-Turnier in Peking mit der nächsten starken Leistung das Halbfinale erreicht. Der 22-Jährige gewann als Nummer zwei der Setzliste gegen den US-Amerikaner Sam Querrey 7:6 (7:3), 6:2. In der Vorschlussrunde kommt es für Zverev zum Duell der Jungstars mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas (Nr. 3).

"Ich habe einen großartigen Tiebreak gespielt und ihm danach keine Chancen gelassen", sagte Zverev: "Ich bin sehr zufrieden, wie ich im Moment spiele, und freue mich auf ein tolles Match gegen Stefanos."

Zverev leistete sich in den letztlich 74 Minuten gegen Querrey nur acht unerzwungene Fehler und keinen einzigen Doppelfehler. In den Runden zuvor hatte der Weltranglistensechste bereits mit Zweisatzsiegen gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe und den aufstrebenden Kanadier Felix Auger-Aliassime überzeugt. Zverev ist der einzige deutsche Spieler bei dem mit knapp 3,7 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier.

Durch den Erfolg gegen Querrey ist Zverev auch dem ATP-Finale in London wieder einen großen Schritt näher gekommen. Der Vorjahressieger steht im Rennen um eine Teilnahme mit 2255 Punkten nun auf dem achten Platz, der gerade noch zur Teilnahme an dem Saisonabschluss-Turnier vom 10. bis 17. November berechtigen würde. Bislang sind vier Tickets für London fest vergeben.

(sid/old)