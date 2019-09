Tatjana Maria in Taschkent ausgeschieden

Tatjana Maria. Foto: Action Images via Reuters/JASON CAIRNDUFF

Taschkent Für Tennisspielerin Tatjana Maria war im Achtelfinale von Taschkent Schluss.

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Turnier in Taschkent den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die 32 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin verlor am Mittwoch gegen die Russin Anna Kalinskaja mit 6:3, 5:7, 2:6. Die bei der mit 250 000 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung an Nummer sechs gesetzte Maria musste sich nach 2:18 Stunden geschlagen geben.