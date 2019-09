Erstrunden-Aus in Wuhan : Nächste Enttäuschung für Kerber

Köln Angelique Kerber ist wieder einmal bei einem Turnier frühzeitig ausgeschieden. Die 31-Jährige verlor beim Tennis-Turnier im chinesischen Wuhan in der ersten Runde gegen Monica Puig mit 6:7 (5:7), 7:5, 1:6.

Zwei Tage nach dem Halbfinaleinzug in Osaka ist die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan zum fünften Mal in den letzten sechs Turnieren an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die an Position elf gesetzte Kielerin musste sich Monica Puig (Puerto Rico), der sie im olympischen Finale von Rio de Janeiro 2016 unterlegen war, nach 2:45 Stunden mit 6:7 (5:7), 7:5, 1:6 geschlagen geben.