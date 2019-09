Taschkent : Tatjana Maria im Achtelfinale

Taschkent Tatjana Maria steht in ihrem neunten Achtelfinale der Saison. In Taschkent besiegte sie eine Weißrussin.

Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Taschkent ins Achtelfinale eingezogen. Die 32-Jährige aus Bad Saulgau gewann am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen die Weißrussin Olga Govortsova nach 1:22 Stunden 7:6 (7:5), 6:1. In der Runde der letzten 16 trifft Maria nun auf die Russin Anna Kalinskaya. Das Hartplatz-Turnier in der usbekischen Hauptstadt ist mit 250 000 US-Dollar dotiert.