Tennis : US-Open-Überraschung Koepfer scheitert in China an Auftakthürde

US-Open-Überraschung Koepfer scheitert in China an Auftakthürde

Zhuhai Der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer hat sein erstes Hauptrundenspiel nach seiner sensationellen Erfolgsstory bei den US Open verloren.

Der 25 Jahre alte Qualifikant unterlag im chinesischen Zhuhai dem einheimischen Wildcard-Starter Zhang Zhizhen in der ersten Runde mit 5:7, 2:6. In Flushing Meadows hatte der Furtwanger als Qualifikant überraschend das Achtelfinale erreicht und scheiterte dort in vier Sätzen am späteren Finalisten Daniil Medwedew (Russland).