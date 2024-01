Niederrhein-Meisterschaft im Futsal Nachwuchs des SV Straelen verpasst Titel nur knapp

In der Vorrunde hatte der SV Straelen im Duell der beiden Niederrheinligisten noch einen 2:0-Sieg gegen Schonnebeck geschafft und sich damit vor der Mannschaft aus Essen den Gruppensieg gesichert. Der SVS-Nachwuchs hatte zudem das Team des Ausrichters SSV Berghausen mit 5:0 bezwungen und gegen den VfB Hilden ein 0:0 erreicht. Im Halbfinale setzte sich der SV Straelen gegen den TSV Solingen mit 5:4 nach Siebenmeterschießen durch, nachdem es nach der regulären Spielzeit 2:2 gestanden hatte. Durch den Endspiel-Einzug löste das Team auch das Ticket zur Westdeutschen Futsal-Meisterschaft, die am 2./3. März in Hennef ausgetragen wird. „Wir wollten unbedingt nach Hennef. Es ist ein großer Erfolg, dass wir das geschafft haben“, sagte Trainer van Zwamen.