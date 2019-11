Lauf-Superstar : Mo Farah kehrt nach Marathon-Ausflug auf die Bahn zurück

London Lauf-Superstar Mo Farah (36) kehrt nach seinem Marathon-Ausflug für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio auf die Bahn zurück. Dort will er sich auf die 10.000 m konzentrieren.

"Ich bin sehr aufgeregt", sagte der viermalige Olympiasieger aus Großbritannien in einer Videobotschaft und kündigte an, sich in der nächsten Saison wieder auf die 10.000 m konzentrieren zu wollen: "Hoffentlich habe ich nicht meinen Speed verloren. Ich werde hart trainieren und schauen, was ich ausrichten kann."