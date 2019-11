Leichtathletik : Sprinterin Gina Lückenkemper trainiert künftig in Florida

Berlin Sprinterin Gina Lückenkemper (22) wechselt nach einer enttäuschenden Saison den Trainer und bereitet sich in den USA auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio vor.

Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper zieht von Berlin nach Florida und schließt sich der Trainingsgruppe von US-Coach Lance Brauman in Clermont an. Die 22 Jahre alte EM-Zweite über 100 Meter wird sich dort auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten, berichtete das Portal „leichtathletik.de“ am Dienstag.