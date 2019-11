Para-WM in Dubai : Rehm weiter in eigener Liga - Sechstes Gold für Deutschland

Rehm weiter in eigener Liga - Sechstes Gold für Deutschland

Para-WM in Dubai

Köln Weitspringer Markus Rehm ist seinem Status als Vorzeigeathlet der deutschen Behindertensportler erneut gerecht geworden. Bei den Para-Weltmeisterschaften in Dubai siegte der 31-Jährige souverän, nur eine besondere Marke blieb ihm verwehrt.

Markus Rehm klatschte freudestrahlend in die Hände, verbeugte sich lachend vor dem Publikum und feierte mit der Deutschland-Fahne um die Schultern seinen fünften WM-Titel in Serie. Deutschlands Weitsprung-Star sprang bei der Para-WM der Leichtathleten erneut in seiner eigenen Liga und bescherte dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) souverän die sechste Goldmedaille der Titelkämpfe.