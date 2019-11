Nach Vorwürfen von Ex-Läuferinnen : Salazar gibt "gefühllose" Kommentare zu

Los Angeles Der wegen Dopingverstößen gesperrte Leichtathletik-Trainer Alberto Salazar hat nach den schweren Anschuldigungen der Ex-Läuferin Mary Cain "gefühllose oder unsensible" Kommentare eingeräumt.

Vorwürfe von Missbrauch oder Geschlechterdiskriminierung wies der ehemalige Chefcoach des mittlerweile aufgelösten Nike Oregon Projects (NOP) aber zurück. In einem Statement an die Zeitung The Oregonian schrieb Salazar: "Im Laufe der Jahre habe ich gelegentlich bei der Unterstützung meiner Athleten bei hartem Training womöglich Kommentare abgegeben, die gefühllos oder unsensibel waren." Sollten dadurch Sportler verletzt worden sein, "war ein solcher Effekt völlig unbeabsichtigt, und es tut mir leid", so der 61-Jährige.