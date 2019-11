Para-WM : Floors mit Weltrekord zum zweiten Gold

Dubai Sprinter Johannes Floors krönt sich am letzten Tag der Para-Weltmeisterschaften mit Weltrekord zum Doppelweltmeister. Auch Weitspringer Leon Schäfer schnappt sich seine zweite Medaille. Doch die Teamleitung ist mit dem Abschneiden bei der WM nicht rundweg zufrieden.

Die Beine zitterten, die Schmerzen waren groß, doch der süße Lohn war das zweite Gold: Mit einem letzten Kraftakt hat sich Johannes Floors am Schlusstag der Para-WM der Leichtathleten in Dubai mit Weltrekord zum Doppelweltmeister gekrönt. Der Prothesensprinter aus Leverkusen war nach seinem Triumph über die 100 m auch über die 400 m am Freitag in unglaublichen 45,78 Sekunden nicht zu schlagen und gewann für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) die siebte Goldmedaille.