Handball-Champions-League : Finaltraum geplatzt - doch Kiels Stolz überwiegt

Köln Der THW Kiel verpasst beim Final Four den Coup gegen Barcelona. Die Spieler zeigten sich tief enttäuscht, zogen aber dennoch ein positives Saisonfazit.

Niklas Landin sprach von einem „extremen Schmerz“, Rune Dahmke von einem „Scheißgefühl“ - einzig Filip Jicha versuchte die Enttäuschung nach dem geplatzten Finaltraum des THW Kiel schnell abzuschütteln. „Ich bin extrem stolz auf diese Jungs, wir haben unglaublich gefightet“, sagte der THW-Trainer nach dem 30:34 (18:19) gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League in Köln .

Nach Platz zwei im Meisterrennen der Handball-Bundesliga hinter dem SC Magdeburg gingen die Kieler auch in der Königsklasse leer aus. Statt gegen Andreas Wolff um den fünften CL-Titel zu spielen, mussten sich die Norddeutschen am Sonntag beim Final Four mit der undankbaren Partie um den dritten Platz gegen Telekom Veszprem begnügen. Dem 58. und letzten Pflichtspiel einer harten Saison, die beim THW gegen Ende Spuren hinterließ.