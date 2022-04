Egal, egaler, Bayern ist Meister : Welche Dauer-Schlagzeilen niemanden mehr überraschen

Meinung Düsseldorf Der FC Bayern ist Meister – schon wieder. Doch anstatt nur auf den spannungsermüdenden Dauererfolg der Münchner zu schauen, stellen wir fest: Es gibt noch ganz andere Schlagzeilen aus der Sportwelt, die sich ständig wiederholen und die man einfach nicht mehr lesen kann.

Wenn etwas nur oft genug hintereinander passiert, ist es irgendwann nichts Besonderes mehr. So wird der Spaziergänger sich sicher deutlich mehr über ein vierblättriges Kleeblatt am Wegesrand freuen als der Hobbygärtner, der davon ein ganzes Feld im Garten hat und nur noch stumpf mit dem Rasenmäher drüber fährt.

Doch zur Wahrheit gehört auch: Die Bayern sind längst nicht die Einzigen, die der Sportwelt Täglich-grüßt-das-Murmeltier-Momente bescheren. Wen überrascht es etwa noch, wenn es mal wieder heißt „Der HSV feuert seinen Trainer“? Natürlich hat der Fußball dieses Phänomen nicht exklusiv. In fast jeder Sportart gibt es Nachrichten, die man so oft liest, dass sie längst an Faszination verloren haben – ob im Tennis, beim Boxen oder in der Formel 1.